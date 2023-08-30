اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصر للطيران مناسبة
طائرة تابعة لشركة مصر للطيران
مصر للطيران

مصر للطيران تسير أول رحلة جوية مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان

اعتبارا من الأول من سبتمبر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة مصر للطيران أنها ستسير أول رحلة مباشرة لها من القاهرة إلى بورتسودان اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول، حسبما ذكرت وزارة الطيران المدني المصرية يوم الثلاثاء.

ويأتي القرار بعد أن أعادت السلطات السودانية فتح المجال الجوي في القطاع الشرقي من البلاد بعد إغلاقه بالكامل منذ 15 أبريل/نيسان الماضي عقب اندلاع الحرب.

مادة اعلانية

ومنذ ذلك الحين، يجري تسيير رحلات إنسانية ورحلات إجلاء من مطار بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، وفق رويترز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دفن بريغوجين في سان بطرسبورغ بجوار والده وسط تشديدات أمنية دفن بريغوجين في سان بطرسبورغ بجوار والده وسط تشديدات أمنية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط