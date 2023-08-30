مصر للطيران
مصر للطيران تسير أول رحلة جوية مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان
اعتبارا من الأول من سبتمبر
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أعلنت شركة مصر للطيران أنها ستسير أول رحلة مباشرة لها من القاهرة إلى بورتسودان اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول، حسبما ذكرت وزارة الطيران المدني المصرية يوم الثلاثاء.
ويأتي القرار بعد أن أعادت السلطات السودانية فتح المجال الجوي في القطاع الشرقي من البلاد بعد إغلاقه بالكامل منذ 15 أبريل/نيسان الماضي عقب اندلاع الحرب.
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ومنذ ذلك الحين، يجري تسيير رحلات إنسانية ورحلات إجلاء من مطار بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، وفق رويترز.
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