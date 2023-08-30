اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مطار حلب (رويترز)
مطار حلب (رويترز)
طيران

وزارة النقل السورية تعلن استئناف العمل في مطار حلب الدولي

بعد غارات إسرائيلية

القاهرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة النقل السورية إن الحركة الجوية في مطار حلب الدولي ستستأنف عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش) بعد أن شنت إسرائيل ضربة جوية.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن هجوما جويا إسرائيليا تسبب في خروج المطار عن الخدمة يوم الاثنين، بينما قالت مصادر مخابرات في المنطقة إن الهجوم أصاب مستودع أسلحة إيرانيا.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دفن بريغوجين في سان بطرسبورغ بجوار والده وسط تشديدات أمنية دفن بريغوجين في سان بطرسبورغ بجوار والده وسط تشديدات أمنية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط