وزارة النقل السورية تعلن استئناف العمل في مطار حلب الدولي

قالت وزارة النقل السورية إن الحركة الجوية في مطار حلب الدولي ستستأنف عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش) بعد أن شنت إسرائيل ضربة جوية.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن هجوما جويا إسرائيليا تسبب في خروج المطار عن الخدمة يوم الاثنين، بينما قالت مصادر مخابرات في المنطقة إن الهجوم أصاب مستودع أسلحة إيرانيا.

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