بيوت المزارع تنضم رسمياً إلى المرافق السياحية في أبوظبي

أجرت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تحديثاً في سياساتها المرتبطة بترخيص بيوت العطلات، حيث أصبح بإمكان أصحاب البيوت في المزارع الحصول على تراخيص لتحويل عقاراتهم السكنية إلى بيوت مخصّصة للعطلات.

ويهدف هذا التحديث إلى زيادة عدد البيوت المخصّصة للعطلات في إمارة أبوظبي وتوفير باقة من المزايا الاقتصادية الجديدة لأصحاب المزارع، انسجاماً مع القرارات الأخيرة التي أعلنتها حكومة أبوظبي، والتي تتيح لأصحاب المزارع الحصول على تراخيص لممارسة أنشطة اقتصادية متنوّعة.

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ويُعدّ القرار توسعاً في سياسة الدائرة المرتبطة بترخيص بيوت العطلات، والتي باتت تشمل للمرة الأولى بيوت المزارع والمقطورات السكنية والمركبات الترفيهية، وفق صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وبحسب الصحيفة، تأتي هذه السياسة الجديدة بمثابة فرصة رئيسية للمستثمرين وشركات إدارة العقارات، حيث تتيح لأصحاب العقارات ومالكي الوحدات السكنية إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص لتحويل وحدات متعدّدة إلى بيوت مخصّصة للعطلات.