إلغاء مئات الرحلات في جنوب الصين وهونغ كونغ مع اقتراب إعصار "ساولا"

اضطُر عشرات الملايين من سكان هونغ كونغ وشنجن ومدن أخرى إلى الاحتماء في الأماكن المغلقة مع اقتراب الإعصار العنيف ساولا، الجمعة، من جنوب الصين مع رياح تعتبر الأقوى التي تهب على المنطقة على الإطلاق.

أُلغيت مئات الرحلات في جنوب الصين، وأُرجئ بدء العام الدراسي في هونغ كونغ وبدت شوارع المدينة مقفرة.

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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الصينية أن يصبح الإعصار ساولا "أقوى إعصار يضرب دلتا نهر اللؤلؤ منذ 1949"، في إشارة إلى منطقة منحفضة الارتفاع تضمّ هونغ كونغ وماكاو ومحافظة غوانغدونغ.

نحو الثامنة مساء الجمعة (12.15 بتوقيت غرينتش)، رفعت سلطات هونغ كونغ مستوى الإنذار إلى أعلى درجاته، وحذّر مرصد هونغ كونغ السكان من الخروج، داعيًا إياهم إلى "الابتعاد عن النوافذ والأبواب المكشوفة وضمان وجود مكان آمن للاحتماء".

ويُتوقّع أن يضرب الإعصار ساولا المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 210 كيلومترات في الساعة مدينة هونغ كونغ بحلول منتصف ليل الجمعة السبت.

ولم يسبق أن أُصدر إنذار من المستوى T10 - وهو الأعلى على مقياس من عشر درجات - سوى 16 مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وفتحت مدينة شنجن التي تضم 17.7 مليون نسمة ملاجئ وقررت تعليق وسائل النقل العام.

وعلّقت محافظة غوانغدونغ حركة القطارات فيها حتى السادسة من مساء السبت، فيما رفعت الوكالة الوطنية للحماية من الفيضانات مستوى استجابتها الطارئة إلى ثاني أعلى مستوى.

وقال وو وينلاي (43 عامًا) الذي اضطر إلى إغلاق مطعمه في إحدى ضواحي شنجن لسوء الأحوال الجوية "هذا يؤثر على حياتنا. ... كان ابني البكر يعتزم السفر إلى تشنغدو اليوم ليذهب إلى الجامعة، وها قد أُلغيت رحلته".

قاوم عشرات عمّال التوصيل الرياح القوية والأمطار الغزيرة لتلبية طلبات التوصيل. وقال عامل التوصيل تشاي جيجيي (22 عامًا) لوكالة فرانس برس "سأعمل حتّى أشعر بأن الوضع بات خطيرًا جدًا".

وأضاف "لا يريد الناس الخروج لكنهم يريدون تخزين الوجبات الخفيفة والسلع الأخرى. هناك الكثير من طلبات التوصيل".