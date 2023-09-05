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اقتصاد تونس

عائدات السياحة في تونس تقفز إلى 4.7 مليار دينار حتى 20 أغسطس

احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى مستوى يغطي 115 يوما من الواردات

دبي - العربية.نت
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كشفت بيانات البنك المركزي التونسي يوم الاثنين عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى يغطي 115 يوما من الواردات، مقارنة مع 113 يوما قبل عام، بدعم من انتعاش عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

وأوضح البنك المركزي التونسي في بيانات نشرها بموقعه على الانترنت أن الموجودات الصافية من النقد الأجنبي بلغت 26.5 مليار دينار مقابل 24.1 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

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وأشار البنك المركزي إلى أن عائدات السياحة بلغت 4.7 مليار دينار، بينما بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج 4.9 مليار دولار حتى 20 أغسطس/آب الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وتعاني تونس أزمة مالية حادة تفاقمت بعد تعطل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.

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