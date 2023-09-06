استئناف الرحلات التجارية بين مصر والسودان لأول مرة منذ بدء الصراع

استأنفت مصر، يوم الثلاثاء، رحلات الطيران التجارية المباشرة إلى السودان لأول مرة منذ اندلاع الحرب المدمرة بين الجنرالين المتنافسين في السودان قبل نحو 5 أشهر.

غادرت الرحلة رقم "إم إس 865"، التي سيرتها شركة مصر للطيران من القاهرة في وقت مبكر الثلاثاء، ووصلت إلى مدينة بورتسودان في شرق السودان في الساعة 6:30 صباحا وعلى متنها 120 راكبا، وفقا لشركة الطيران المصرية.

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واستقبلت السلطات السودانية الطائرة المصرية برشها بالمياه في "تحية مائية" احتفالية عند هبوطها.

كما حضر استقبال الطائرة سامح فاروق القنصل العام المصري في بورتسودان.

وقالت مصر للطيران إن رحلة العودة، وعلى متنها 115 راكبا، هبطت في العاصمة المصرية القاهرة بعد ظهر الثلاثاء.

وقال فاروق إن مصر للطيران ستشغل رحلة ذهاب وعودة أسبوعية إلى بورتسودان، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

كانت هذه أولى رحلات الطيران من السودان منذ اندلعت حرب في منتصف أبريل/ نيسان هناك بين قوات الجيش السودانية بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في مواجهة قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو.

يأتي استئناف الرحلات بعد أسبوع من لقاء البرهان بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين المصرية على البحر المتوسط. وكانت تلك أول زيارة للزعيم السوداني خارج البلاد منذ بدأ القتال.

أعاد السودان فتح المجال الجوي شرقي البلاد منتصف أغسطس/ آب، وفقا لهيئة الطيران المدني.

كانت بورتسودان خالية من القتال بشكل كبير وهي تحت سيطرة الجيش، وتعد نقطة العبور الأساسية للرحلات الإنسانية وشحنات المساعدات.

حول الصراع العاصمة السودانية، الخرطوم، ومناطق حضرية أخرى إلى ساحات معارك، وفر أكثر من 4.8 ملايين شخص من ديارههم إما إلى مناطق أكثر أمنا في السودان أو إلى دول الجوار. وسقط آلاف القتلى أيضا جراء القتال.