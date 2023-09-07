اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
IATA
طائرة
طيران

"إياتا": النقل الجوي العالمي يستعيد مستوياته ما قبل كوفيد

أكدت أن شركات الطيران شهدت نشاطاً "قويا" في يوليو

باريس - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

شهدت شركات الطيران نشاطاً "قويا" في يوليو، وهي فترة الذروة في نصف الكرة الشمالي، مع تسجيلها 95.6% من مستويات الشهر نفسه من العام 2019، وفق ما أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" الأربعاء.

وكان للرحلات الداخلية دور كبير في إنعاش القطاع. وباحتساب الراكب الكيلومتري الإيرادي (RPK)، وهو أحد المؤشرات المرجعية للقطاع، بلغ نشاط هذه الرحلات في المتوسط 108.3% من الفترة نفسها قبل الأزمة الصحية.

مادة اعلانية

ومنذ أبريل، تجاوزت مستويات الراكب الكيلومتري الإيرادي للرحلات الداخلية مستويات ما قبل كوفيد، خصوصاً بسبب إنهاء سياسات تقييد السفر في الصين حيث بلغ نشاط الرحلات الداخلية في يوليو 122.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019، وفق ما أكّدت "اياتا" في تقريرها الشهري.

الدول النامية تقترح تمويلاً بقيمة 100 مليار دولار لأضرار المناخ اقتصاد التغير المناخي الدول النامية تقترح تمويلاً بقيمة 100 مليار دولار لأضرار المناخ

لكن رغم ذلك، بقيت الرحلات الجوية الدولية متخلّفة عن الركب في يوليو. فمع أنها ازدادت بنسبة 29.6% على أساس سنوي، مثّلت 88.7% فقط من مستويات الراكب الكيلومتري الإيرادي في الشهر نفسه قبل أربع سنوات. ومن ناحية أخرى، كان معدل إشغال الطائرات الذي بلغ 85.7%، الأعلى على الإطلاق الذي يسجّله اتحاد "اياتا" لتلك الرحلات.

وأشار الاتّحاد إلى أنه يتوقّع أن يعود عدد الركاب في العام 2023 إلى مستويات ما قبل الأزمة الصحية، عند 4.35 مليارات مقارنة بـ 4.54 في العام 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اللاجئون الأجانب في بورتسودان يواجهون أوضاعا قاسية.. كيف يعيشون؟ اللاجئون الأجانب في بورتسودان يواجهون أوضاعا قاسية.. كيف يعيشون؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط