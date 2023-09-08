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طائرة عمودية تابعة لشركة إيروجلف
طائرة عمودية تابعة لشركة إيروجلف
طيران

الطيران المدني الإماراتي: سقوط طائرة عمودية تابعة لشركة "إيروجلف" في البحر

الحادث وقع قبالة سواحل دبي

دبي - رويترز
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قالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، اليوم الجمعة، إن هليكوبتر تابعة لشركة إيروجلف سقطت في البحر، وإن البحث جار عن طاقمها المكون من طيارين اثنين.

وذكرت الهيئة أن طياري الهليكوبتر، وهي من طراز بيل 212، مصري وجنوب إفريقي.

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وأوضحت أن الحادث وقع قبالة سواحل دبي بعدما أقلعت الهليكوبتر في رحلة تدريبية ليلية من مطار آل مكتوم الدولي.

وتابعت الهيئة أن "فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع".

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