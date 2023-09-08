شركة طيران مصرية تعلق رحلاتها إلى موسكو حتى 17 سبتمبر
أكدت أن تعليق الرحلات مؤقت للفترة من 8 إلى 17 سبتمبر 2023
أخطرت شركة طيران البحر الأحمر، هيئة الطيران المدني الروسي، بوقف مؤقت لرحلاتها إلى موسكو للفترة من 8 إلى 17 سبتمبر 2023.
وقالت هيئة الطيران الروسي في بيان لها اليوم الجمعة: "أخطرت شركة طيران البحر الأحمر اليوم هيئة الطيران للنقل الجوي الروسية، أنه نظرًا للاحتياجات التشغيلية، فإن الناقل سيعلق رحلاته مؤقتًا إلى موسكو للفترة من 8 إلى 17 سبتمبر 2023".
وأوضح البيان أن "هيئة الطيران الروسية ستعقد اجتماعاً قريباً من أجل ضمان نقل السياح الروس المتواجدين في شرم الشيخ والراغبين في السفر إلى مصر في الفترة المذكورة على متن رحلات هذه الشركة".
وأضاف البيان أنه للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً، يجب على السائحين الروس الاتصال بشركة الرحلات السياحية "انتوريست"، نظرا لأن "المسافرين على متن رحلات شركة الطيران المصرية هم عملاء لشركة "انتوريست" السياحية"، موضحا أنه "وفقًا لشركة طيران البحر الأحمر، فإن الشركة مستعدة لتأجيل موعد سفر الركاب في موسكو إلى تاريخ لاحق.. وفي حال رفض الراكب السفر جوا، ستقوم شركة النقل بتعويض تكلفة التذكرة بالكامل".
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