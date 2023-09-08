اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أحد مطارات روسيا (iStock)
أحد مطارات روسيا (iStock)
طيران

شركة طيران مصرية تعلق رحلاتها إلى موسكو حتى 17 سبتمبر

أكدت أن تعليق الرحلات مؤقت للفترة من 8 إلى 17 سبتمبر 2023

موسكو - تاس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أخطرت شركة طيران البحر الأحمر، هيئة الطيران المدني الروسي، بوقف مؤقت لرحلاتها إلى موسكو للفترة من 8 إلى 17 سبتمبر 2023.

وقالت هيئة الطيران الروسي في بيان لها اليوم الجمعة: "أخطرت شركة طيران البحر الأحمر اليوم هيئة الطيران للنقل الجوي الروسية، أنه نظرًا للاحتياجات التشغيلية، فإن الناقل سيعلق رحلاته مؤقتًا إلى موسكو للفترة من 8 إلى 17 سبتمبر 2023".

مادة اعلانية

وأوضح البيان أن "هيئة الطيران الروسية ستعقد اجتماعاً قريباً من أجل ضمان نقل السياح الروس المتواجدين في شرم الشيخ والراغبين في السفر إلى مصر في الفترة المذكورة على متن رحلات هذه الشركة".

مصر تستعين بمكاتب دولية لتحويل مبانٍ حكومية بالقاهرة لفنادق ومنشآت سياحية  اقتصاد اقتصاد مصر مصر تستعين بمكاتب دولية لتحويل مبانٍ حكومية بالقاهرة لفنادق ومنشآت سياحية 

وأضاف البيان أنه للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً، يجب على السائحين الروس الاتصال بشركة الرحلات السياحية "انتوريست"، نظرا لأن "المسافرين على متن رحلات شركة الطيران المصرية هم عملاء لشركة "انتوريست" السياحية"، موضحا أنه "وفقًا لشركة طيران البحر الأحمر، فإن الشركة مستعدة لتأجيل موعد سفر الركاب في موسكو إلى تاريخ لاحق.. وفي حال رفض الراكب السفر جوا، ستقوم شركة النقل بتعويض تكلفة التذكرة بالكامل".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنظم الهند استفتاء لتغيير اسمها لـ"بهارات"؟ هل تنظم الهند استفتاء لتغيير اسمها لـ"بهارات"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط