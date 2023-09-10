"صندوق التنمية السياحي السعودي يوقّع اتفاقية تمويل وتطوير منتجع "ريتز كارلتون الخبر

أعلن صندوق التنمية السياحي، توقيع اتفاقية تمويل وتطوير منتجع الريتز كارلتون الخبر، مع صندوق شاطئ أرسي العقاري، والمدار من قبل بلوم للاستثمار السعودية، وباستثمار من قبل شركة الفوزان القابضة، وشركة منصور بن جمعة وأولاده القابضة، وشراكة مع بنك الجزيرة، كأول منتجع شاطئ فاخر بالمنطقة الشرقية في مدينة الخبر، وبإطلالة على الخليج العربي.

ووُقّعت الاتفاقية بحضور وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة الفوزان القابضة رئيس مجلس أمناء الفوزان لخدمة المجتمع عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، ورئيس مجلس إدارة شركة منصور بن جمعة وأولاده القابضة محمد بن منصور بن جمعة، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري، والرئيس التنفيذي لرتال للتطوير العمراني عبدالله بن فيصل البريكان، على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2023 المنعقد حالياً في الرياض.

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وتقوم شركة رتال للتطوير العمراني، بتطوير منتجع الريتز- كارلتون الشاطئ، وسيوفر 130 غرفة وجناحاً فندقياً، و48 شاليهاً على مساحة إجمالية قدرها 99.91 ألف متر مربع، بجانب توفيره مطاعم، ومرافق خدمية لاستضافة مؤتمرات، ومنتجعاً صحياً ومنشآت خاصة بالأنشطة الترفيهية والرياضية المتنوعة، ويطل على ساحل الخليج العربي.

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري أن هذه الشراكة مع رتال للتطوير العمراني وشركة ماريوت العالمية ممثلة في علامة الريتز- كارلتون، وبنك الجزيرة، ستسهم في توسيع فرص مقومات قطاع السياحة والضيافة بالمملكة، مشيراً إلى أن تطوير المنتجع الأول على شاطئ الخليج، بالمنطقة الشرقية، يتماشى مع التزام صندوق التنمية السياحي بتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في الفرص الواعدة بقطاع السياحة، ليواصل دوره في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة، ودعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

يُذكر أن صندوق التنمية السياحي الشريك الإستراتيجي لفعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2023، يتواجد في المعرض المصاحب عبر جناح خاص يستعرض من خلاله البرامج والحلول التمويلية المصممة خصيصاً لتمكين المستثمرين، ورواد الأعمال والمنشآت ذات العلاقة بالقطاع السياحي، لتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع السياحة، إضافة لتحفيز جهود القطاع الخاص للإسهام في صناعة مستقبل القطاع.