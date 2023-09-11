عطل بطائرة رئاسية يُبقي أحد قادة مجموعة العشرين ليلة إضافية في الهند

اضطر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لتمديد إقامته في الهند بعد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بسبب عطل في طائرته، كما أكدت السلطات الكندية يوم الأحد.

وصل ترودو إلى الهند الجمعة لحضور اجتماع قادة مجموعة العشرين وكان يفترض أن يعود إلى كندا الأحد بعد وضع إكليل من الزهر على ضريح المهاتما غاندي أبي استقلال الهند، لكن مشكلة تقنية أرغمته على البقاء ليلة إضافية.

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وجاء في بيان صادر عن مكتب ترودو أن الطائرة "تواجه صعوبات تقنية لا يمكن حلها خلال الليل" مضيفا "وفدنا سيبقى في الهند حتى يتم اتخاذ ترتيبات بديلة".

وذكرت شبكة "سي تي في" الكندية أن الطائرة من نوع إيرباص مشيرة إلى أنها "ليست المرة الأولى" التي تواجه فيها صعوبات.

لم يلق حضور ترودو قمة مجموعة العشرين تغطية إعلامية واسعة مقارنة مع نظرائه من مجموعة السبع وجرت الزيارة في جو متوتر بين كندا والهند.

تتهم نيودلهي أوتاوا بغض النظر عن أنشطة قوميين من السيخ المتطرفين يسعون إلى إقامة دولة خاصة بالسيخ في شمال الهند.