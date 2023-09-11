فيتنام تبرم صفقة بقيمة 7.8 مليار دولار لشراء طائرات بوينغ

قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن شركة الخطوط الجوية الفيتنامية أبرمت صفقة لشراء 50 طائرة من طراز 737 ماكس من شركة بوينغ الأميركية تبلغ ‬7.8 مليار دولار.

وأكد البيان قيمة الصفقة التي أوردتها رويترز أمس الأحد نقلا عن أحد المصادر. وأشارت رويترز أيضا في وقت سابق إلى خطة بوينغ لبيع الطائرات إلى الخطوط الجوية الفيتنامية.

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وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، كانت فيتنام خامس أسرع أسواق الطيران نموا في العالم في عام 2022 عندما رفعت قيود السفر التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا. ويتوقع الاتحاد أن تقدم فيتنام خدمات النقل الجوي إلى 150 مليون مسافر بحلول عام 2035، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وأبرمت بوينغ أيضا صفقة مع شركة (فيت جيت) المنافسة لشركة الخطوط الجوية الفيتنامية لبيع 200 طائرة من طراز 737 ماكس.

ويزور الرئيس الأميركي جو بايدن حاليا العاصمة الفيتنامية هانوي، ويستغل كبار المسؤولين التنفيذيين في بوينغ هذه الفرصة لإقامة شراكات تجارية.