أول طائرة صينية الصنع تبدأ رحلات تجريبية في "شينجيانغ"

هبطت طائرة من طراز "سي 919"، وهي طائرة ركاب كبيرة طورتها الصين، في مطار أورومتشي ديووبو الدولي بمدينة أورومتشي، حاضرة منطقة شينجيانغ الذاتية الحكم بشمال غربي الصين يوم الاثنين الماضي، حسبما ذكرت الشركة الصينية المحدودة للطائرات التجارية.

ويمثل الهبوط بداية الرحلات التجريبية التي ستجريها الطائرة على مدار أسبوعين عبر 25 مطارا في شينجيانغ.

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وحسب الخطة، ستستخدم الشركة طائرتين من طراز "سي 919" في الرحلات التجريبية التي تشمل مطارات كاراماي ويينينغ وكوتشا وآلتاي وغيرها من المطارات الرئيسية في شينجيانغ وفق وكالة "شينخوا" الرسمية.

ويعتبر السفر الجوي وسيلة للنقل أكثر ملاءمة بين المناطق في شينجيانغ، إذ إنها شاسعة ولها تضاريس معقدة ولديها عدد كبير من المطارات المدنية.

وستساعد الرحلات التجريبية "سي 919" في تلبية طلب الركاب على السفر الجوي عالي الجودة واستكشاف مسار جديد للتشغيل التجاري لطائرات الركاب المحلية، وفقا للشركة.