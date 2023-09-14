دبي لصناعات الطيران تكتشف صدأ في جسم طائرة مستأجرة لشركة جو فيرست الهندية

أبلغت شركة دبي لصناعات الطيران كابيتال محكمة هندية أنها رصدت صدأ في بعض الأجزاء و"رواسب خضراء" في طائرة مستأجرة لشركة جو فيرست الهندية للطيران التي أشهرت إفلاسها، وذلك بعد تقديم مؤجر آخر شكوى بخصوص أجزاء "مسروقة".

ويخوض مؤجرون أجانب نزاعا قانونيا لاسترجاع طائراتهم بعد حصول الشركة الهندية على حماية من الإفلاس في مايو/أيار، وتسبب تجميد الأصول في الحيلولة دون استعادة أكثر من 50 طائرة رابضة من طراز إيرباص.

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ولا يسمح للمؤجرين في الوقت الراهن سوى بتفتيش عابر لطائرات جو فيرست المتوقفة عن الطيران والتي تقول دبي لصناعات الطيران وشركات أخرى إنها لا تخضع لصيانة ملائمة.

وتطلب الدعوى المقدمة في السادس من سبتمبر/أيلول إلزام شركة الطيران بالصيانة المطلوبة، وقدمت دبي لصناعات الطيران صورا إلى محكمة دلهي العليا تظهر أجزاء متآكلة بفعل الصدأ من الطائرة، وقالت إن الطائرة "ستواصل التدهور مما سيؤدي إلى انخفاض حاد في قيمة الأصل".

ولم ترد جو فيرست على طلب للتعقيب.

وفي وقت سابق هذا الشهر طلبت شركة إيه.سي.جي لتأجير الطائرات من المحكمة إلزام شركة الطيران باستبدال أجزاء "مسروقة" من طائراتها المؤجرة، والسماح لها بتعيين حراسة على مدار الساعة لمراقبة الطائرات الرابضة بعد اكتشاف فقد كثير من الأجزاء.