شركات الطيران الإماراتية تسجل 27.8 % نموا بعدد الرحلات في 8 أشهر

ارتفع عدد الرحلات التي شغلتها شركات الطيران الإماراتية ، وتشمل طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والعربية للطيران أبوظبي بنسبة 27.83 % خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.

وسجل عدد رحلات الشركات 280.15 ألف رحلة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 219.15 ألف رحلة، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.

مادة اعلانية

وكشفت البيانات أن حركة الطيران خلال أغسطس الماضي كانت الأنشط منذ بداية العام الجاري، حيث شغلت الناقلات نحو 38.64 ألف رحلة، مقارنة مع 32.74 ألف رحلة خلال شهر أغسطس العام الماضي بنمو 18% وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأظهرت البيانات أن طيران الإمارات شغلت خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 109 ألف رحلة تقريبا بنمو 24.77 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي التي شغلت فيها الناقلة 87.35 ألف رحلة.

وبحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» استحوذت دولة الإمارات على نحو 29% من السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022، والتي بلغت وفقاً للبيانات 219.14 مليون مقعد، فيما بلغت حصة الدولة من السعة المقعدية لشركات الطيران على مستوى العالم والتي بلغت خلال العام الجاري أكثر من 4.74 مليارات مقعد، نحو 13.4%.