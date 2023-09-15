طيران
انحراف طائرة خاصة عن مدرج مطار مومباي في الهند يتسبب في تأخر رحلات
الطائرة من طراز ليرجيت 45
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قال متحدث باسم هيئة تشغيل مطار تشاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي في مومباي بالهند إن طائرة خاصة على متنها 8 أشخاص انحرفت عن المدرج يوم الخميس، ما أدى إلى تأخر رحلات الوصول والمغادرة مؤقتا.
وقالت وكالة الأنباء الهندية (إيه.إن.آي) التي تملك رويترز حصة أقلية فيها إن 3 من الذين كانوا على متن الطائرة أصيبوا.
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وكانت الطائرة، وهي من طراز ليرجيت 45 وتضم طاقما من فردين، قادمة من فيساخاباتنام إلى مومباي، العاصمة المالية للهند.
ولم يتضح بعد سبب الحادث.
وقال المتحدث إن الواقعة أدت إلى تأخر وصول ومغادرة الرحلات الجوية في المطار قبل إعادة تشغيل المدرج بعد إجراء فحوصات السلامة.
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