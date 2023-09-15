اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اختتام فعاليات مستقبل الطيران وتوقيع اتفاقيات بـ 2.7 مليار دولار
طائرة
طيران

انحراف طائرة خاصة عن مدرج مطار مومباي في الهند يتسبب في تأخر رحلات

الطائرة من طراز ليرجيت 45

نيودلهي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال متحدث باسم هيئة تشغيل مطار تشاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي في مومباي بالهند إن طائرة خاصة على متنها 8 أشخاص انحرفت عن المدرج يوم الخميس، ما أدى إلى تأخر رحلات الوصول والمغادرة مؤقتا.

وقالت وكالة الأنباء الهندية (إيه.إن.آي) التي تملك رويترز حصة أقلية فيها إن 3 من الذين كانوا على متن الطائرة أصيبوا.

مادة اعلانية

وكانت الطائرة، وهي من طراز ليرجيت 45 وتضم طاقما من فردين، قادمة من فيساخاباتنام إلى مومباي، العاصمة المالية للهند.

مصر تمدد تسوية الوضع التجنيدي للشبان بالخارج مقابل 5 آلاف دولار اقتصاد اقتصاد مصر مصر تمدد تسوية الوضع التجنيدي للشبان بالخارج مقابل 5 آلاف دولار

ولم يتضح بعد سبب الحادث.

وقال المتحدث إن الواقعة أدت إلى تأخر وصول ومغادرة الرحلات الجوية في المطار قبل إعادة تشغيل المدرج بعد إجراء فحوصات السلامة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
زلزال المغرب يقلب حياة الطالبة إيمان رأسا على عقب زلزال المغرب يقلب حياة الطالبة إيمان رأسا على عقب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط