تكلفته مليار دولار.. "الديار" القطرية تطرح "سانت ريجيس ريزيدنسز "في القاهرة

أعلنت شركة الديار القطرية، عن طرح مشروع سانت ريجيس ريزيدنسز في مصر خلال الاحتفال التراثي السنوي The St. Regis Midnight Supper.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "العربية.نت" إن المشروع الذي وصلت تكلفته إلى مليار دولار، يدعم القطاع السياحي المصري وخلق نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال فترة التنفيذ ويوفر حاليا نحو أكثر من ألف فرصة عمل أثناء تشغيل الفندق والشقق الفندقية والمرافق الملحقة به.

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وقال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني رئيس قطاع التطوير وتسليم المشاريع في آسيا وإفريقيا في الديار القطرية: "إن وحدات سانت ريجيس ريزيدنسز، مقامة ضمن مشروع متعدد الاستخدامات في وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل، متضمنًا عددا محدودا جدًا من الوحدات مكتملة البناء التي يتم إدارتها وتشغيلها من قبل فندق سانت ريجيس".

وأكد الشيخ حمد بن طلال آل ثاني أن مشروعات "الديار القطرية" تنتشر في 20 دولة وتنفذ حالياً أكثر من 50 مشروعاً عقارياً وفندقياً على أعلى مستوى بقيمة أعمال تبلغ 35 مليار دولار.

وقدم رئيس قطاع التطوير وتسليم المشاريع في آسيا وإفريقيا في الديار القطرية الشكر للدولة المصرية على دورها الكبير في تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات أمام الديار القطرية ليخرج هذا المشروع على الوجه الأمثل.

وتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عام 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، ويقع المقر الرئيسي شمال شرقي العاصمة (الدوحة) على ساحل الخليج العربي.

وتمتلك الديار القطرية محفظة أراضٍ في مصر تمتد إلى 40 مليون متر مربع، ومشروعات ضخمة في وسط وشرق وغرب القاهرة، منها: نيو جيزة وسيتي جيت القاهرة الجديدة، وسانت ريجيس القاهرة، فضلًا عن مشروعين على البحر الأحمر بشرم الشيخ والغردقة.