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اقتصاد الإمارات

مطارات أبوظبي تعتزم افتتاح مبنى المسافرين "A" في نوفمبر المقبل

تواصل الاختبارات التجريبية في سبتمبر وأكتوبر بمشاركة المتطوعين

دبي - العربية.نت
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تجري مطارات أبوظبي تجربة حية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)، بمشاركة ما يزيد على 6 آلاف متطوع في إطار استعداداتها المتسارعة لافتتاح المبنى في شهر نوفمبر المقبل.

وتقوم تجارب الاستعداد بدور حاسم في عمليات المحاكاة المصممة لاختبار مدى تحمل التجهيزات والمعدات، وتقييم أداء الموظفين، وفحص فعالية الإجراءات في مناطق التشغيل الرئيسية داخل المبنى.

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وشملت الأنظمة والعمليات التي خضعت للاختبار تسجيل الوصول واستلام الأمتعة، والتدقيق الأمني، وبوابات الصعود إلى الطائرة، وإجراءات الجمارك.

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وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي: " نركز من خلال هذه الاختبارات على إجراء تقييمات واسعة النطاق لضمان سرعة وكفاءة وتنفيذ العمليات".

وستواصل مطارات أبوظبي إجراء المزيد من الاختبارات على نطاق واسع لمرافق مبنى المسافرين (A) خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، بمشاركة المزيد من المتطوعين.

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