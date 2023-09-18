اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مناسبة
شعار الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مناسبة
طيران

شركات الطيران السعودية تعوض المسافرين بـ58 مليون ريال خلال عامين

أبرز حالات التعويضات شملت تأخيراً أو تلفاً أو فقدان الأمتعة وإلغاء الرحلات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، في السعودية أن إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين خلال العامين 2021-2022 بلغت 58 مليون ريال من الناقلات الوطنية السعودية، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

وأوضحت الهيئة أن أبرز حالات التعويضات شملت: تأخيراً أو تلفاً أو فقدان الأمتعة، وإلغاء الرحلات، وتأخير الرحلات، مؤكدة حرصها على ضمان حقوق المسافرين المتضررين؛ جراء عدم التزام الناقلات الجوية بما اتفق عليه مع المسافرين وفقاً لعقد النقل الجوي.

مادة اعلانية

وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، فقد أبانت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً للناقلات الجوية وممثليها ووكلائها بضرورة الحرص على تنفيذ مواد اللائحة الجديدة، وتأكيد التزامها الكامل بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحقيق المصلحة العامة من خلال التنفيذ المحايد للائحة حرصاً على تحقيق رضا المسافرين، والارتقاء بتجربة السفر في المملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية في ميناء درنة الليبي لمتابعة عملية انتشال جثامين الضحايا العربية في ميناء درنة الليبي لمتابعة عملية انتشال جثامين الضحايا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط