154 ألف غرفة فندقة في دبي مع نهاية 2023

توقع تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن يضيف قطاع الضيافة في دبي 9200 غرفة فندقية جديدة، ليصل عدد الغرف التي يشغلها القطاع إلى حوالي 154 ألفا بحلول نهاية العام الجاري بزيادة 6.4% عن عام 2022.

وأشار بيان أصدرته شركة الاستشارات "العقارية نايت فرانك" إلى أن "مخزون الفنادق في الإمارات يواصل النمو، مما يساعد على دعم مدن مثل دبي التي "حصلت أيضا على لقب أعلى معدلات إشغال في العالم خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 78%".

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وقال البيان إن النمو تقوده شركات كبيرة في قطاع الضيافة، حيث تتصدر "أكور" المرتبة الأولى بحوالي 71 ألفا و820 غرفة حالية و49 ألفا و510 أخرى في طور التنفيذ ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2030، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وتلتها في المرتبة الثانية شركة "ماريوت" بواقع 63 ألفا و790 غرفة حالية و52 ألفا و790 في التخطيط. "أما آي.إتش.جي" للفنادق والمنتجعات فلديها 35 ألفا و140 غرفة حالية و22 ألفا و120 قيد التطوير. وتوفر "هيلتون" العالمية 33 ألفا و450 غرفة حالية وتخطط لإضافة 39 ألفا و860 غرفة.

وقال الشريك ورئيس استشارات الضيافة والسياحة والترفيه بـ"نايت فرانك" تراب سليم، إن دبي استقبلت في النصف الأول من العام الحالي 8.6 مليون سائح، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% عن عام 2022.

وأضاف أن الفنادق ذات العلامات التجارية العالمية تشكل 67% من المعروض الحالي في دبي مضيفا أن 70% من المعروض قيد الإنشاء والتخطيط النهائي في دبي ينتمي إلى قطاعات الفنادق الفاخرة.