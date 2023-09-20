اليابان تستقبل مليوني زائر للشهر الثالث على التوالي

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن اليابان استقبلت ما يزيد عن مليوني زائر للشهر الثالث على التوالي في أغسطس/ آب، لتحقق تعافيا بأكثر من 80%من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 للمرة الأولى.

وأظهرت بيانات منظمة السياحة الوطنية اليابانية أن عدد الزائرين الأجانب القادمين من أجل الأعمال والترفيه بلغ 2.16 مليون الشهر الماضي.

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وبلغت نسبة الزائرين 85.6 %من مستويات عام 2019 وذلك قبل أن تؤدي الجائحة إلى فرض قيود على السفر في أنحاء العالم.