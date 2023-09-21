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مطار البحر الأحمر الدولي يستقبل أول رحلة من الرياض
مطار البحر الأحمر
أمالا

مطار البحر الأحمر الدولي يستقبل أولى رحلاته من الرياض

المطار يعلن العلامة التجارية الخاصة به

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، المطوّرة لوجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا" عن استقبال أول رحلة متجهة إلى مطار البحر الأحمر الدولي، قادمة من مدينة الرياض، حيث هبطت الطائرة على المدرج الجديد في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وستضيف "الخطوط السعودية" وجهة مطار البحر الأحمر الدولي إلى جدول رحلاتها بواقع رحلتين في الأسبوع يومي الخميس والسبت، حيث تستغرق الرحلة من "مطار الملك خالد الدولي" في الرياض، وصولاً لـ "مطار البحر الأحمر الدولي" أقل من ساعتين، ثم تعود للرياض في وقت لاحق من نفس اليوم.

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وبحسب بيان للشركة على موقعها، فإن رحلة ستنطلق كل يوم خميس من العاصمة الرياض الساعة 10:50 صباحاً، وتعود عند الساعة 13:35 مساء، فيما تغادر الرحلة الأخرى من الرياض أيضاً كل يوم سبت الساعة 12.50 مساء، ثم تعود في نفس اليوم الساعة 15:35 مساء.

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وكشفت "البحر الأحمر الدولية" مع وصول رحلتها الأولى للوجهة، عن العلامة التجارية الجديدة لـ "مطار البحر الأحمر الدولي"، حيث من المتوقع أن يرى الزوار العلامة التجارية بأشكال مختلفة في نقاط متعددة في المطار. وقد تم استلهام تشكيل هوية العلامة التجارية من عين طائر للجزء الخارجي من المطار.

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