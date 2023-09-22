"الاتحاد للطيران" تضاعف رحلاتها اليومية إلى كوالالمبور

أعلنت الاتحاد للطيران عن زيادة عدد رحلاتها بين أبوظبي وكوالالمبور، تلبيةً لطلب المسافرين، حيث ستنطلق الرحلة الإضافية الثانية يوم 15 يناير 2024، وبذلك ستوفر 14 رحلة أسبوعية بين المدينتين.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الايرادات في الاتحاد للطيران: "بفضل مواعيد رحلاتنا الملائمة من أبوظبي، ستأتي رحلتنا اليومية الثانية إلى كوالالمبورفي أوقات مناسبة للمقيمين في دولة الإمارات من الراغبين في قضاء عطلاتهم في ماليزيا".

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وأضاف آريك: "بالإضافة إلى ذلك، ستتيح الرحلات الجديدة بأوقاتها النهارية والليلة للمسافرين من كوالالمبو من الوصول إلى أبوظبي بالحصول على المزيد من الخيارات لاستكشاف ما تقدمه المدينة من فرص على مستوى الأعمال والترفيه.. ويأتي ذلك في إطار التزامنا بجذب المزيد من الضيوف للاستمتاع بأبوظبي، وتعزيز الربط بين شبكتنا العالمية المتنامية".

وسيتم تشغيل الرحلتين اليوميتين على طائرات بوينغ 787-9 دريملاينر المتطورة والمزودة بالاتصال بالإنترنت Wi-Fi.

وستوفر الرحلتان معاً 425,000 مقعد سنويًا بين أبوظبي وكوالالمبور، مما يمثل زيادة سنوية في الطاقة المقعدية بنسبة 75%.

وسترفع الرحلة الإضافية من سعة الشحن السنوية، مما يفتح المزيد من الفرص التجارية ويدعم نمو التجارة المتبادلة.

وستساهم هذه الخطوة للعملاء بالاستمتاع بالمزيد من الخيارات ورحلات ربط أفضل بين أبوظبي ومنطقة جنوب شرق آسيا خلال موسم الشتاء، حيث ستوفر الاتحاد للطيران ما يصل إلى 77 رحلة أسبوعية بين أبوظبي وكوالالمبور (14 رحلة أسبوعية)، و 14 رحلة أسبوعية إلى كل من بانكوك وبوكيت ومانيلا وجاكرتا، وسبع رحلات أسبوعية إلى سنغافورة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشفت الناقلة عن عزمها لتعزيز شامل لشبكة وجهاتها، وخططها لرسم توسع مستدام في الوقت الذي تحسن فيه من ربط أبوظبي بالأسواق العالمية وتعزز من صناعة السياحة في العاصمة. ويتضمن جدول الشتاء للاتحاد للطيران، وجهات جديدة وزيادة في تردد الرحلات وأوقات مغادرة أكثر ملائمة.