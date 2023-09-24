اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصر للطيران مناسبة
مصر للطيران
مصر للطيران

عطل يتسبب بهبوط طائرة "مصر للطيران" اضطرارياً في مطار الدمام الدولي

الطائرة كانت متجهة من القاهرة إلى دبي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة مصر للطيران أن رحلة الشركة رقم "MS905" من طراز "B737 - 800" التي كانت متجهة من القاهرة إلى دبي وعلى متنها 120 راكباً هبطت اضطرارياً بمطار الدمام الدولي، لوجود عطل فني مفاجئ.

وذكرت "مصر للطيران" في بيان أمس أن قائد الطائرة طلب على الفور السماح له بالهبوط في مطار الدمام الدولي وذلك حرصاً على سلامة الركاب ووفقاً للمعايير الدولية.

"مصر للطيران": تعديل هام على رحلات المصريين لجدة والمدينة بدءا من هذا التاريخ سياحة وسفر اقتصاد السعودية "مصر للطيران": تعديل هام على رحلات المصريين لجدة والمدينة بدءا من هذا التاريخ
مادة اعلانية

وأوضحت الشركة أنه تم إنزال جميع الركاب بمطار الدمام لحين الانتهاء من فحص ومعاينة الطائرة واستكمال الإجراءات الفنية.

وأفادت مصر للطيران بأن الشركة قامت بتجهيز طائرة أخرى متجهة من مطار القاهرة إلى مطار الدمام لنقل ركاب رحلة MS905 من الدمام إلى دبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المجلس العسكري في النيجر يرفع شعار "الحرب على الفساد".. ماذا فعل؟ المجلس العسكري في النيجر يرفع شعار "الحرب على الفساد".. ماذا فعل؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط