عطل يتسبب بهبوط طائرة "مصر للطيران" اضطرارياً في مطار الدمام الدولي

أعلنت شركة مصر للطيران أن رحلة الشركة رقم "MS905" من طراز "B737 - 800" التي كانت متجهة من القاهرة إلى دبي وعلى متنها 120 راكباً هبطت اضطرارياً بمطار الدمام الدولي، لوجود عطل فني مفاجئ.

وذكرت "مصر للطيران" في بيان أمس أن قائد الطائرة طلب على الفور السماح له بالهبوط في مطار الدمام الدولي وذلك حرصاً على سلامة الركاب ووفقاً للمعايير الدولية.

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وأوضحت الشركة أنه تم إنزال جميع الركاب بمطار الدمام لحين الانتهاء من فحص ومعاينة الطائرة واستكمال الإجراءات الفنية.

وأفادت مصر للطيران بأن الشركة قامت بتجهيز طائرة أخرى متجهة من مطار القاهرة إلى مطار الدمام لنقل ركاب رحلة MS905 من الدمام إلى دبي.