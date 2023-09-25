"ماريوت" تعتزم افتتاح فندقين في وجهة نيوم للسياحة الجبيلة "تروجينا"

أعلنت شركة ماريوت الدولية المحدودة عن توقيع اتفاقية مع نيوم لافتتاح فندقين فاخرين في تروجينا وجهة نيوم للسياحة الجبلية.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء أول فندقين من سلسلة فنادق "دبليو" و"جي دبليو ماريوت" في المملكة.

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ومن المتوقع أن يضم فندق "دبليو" في تروجينا 236 غرفة، بما في ذلك 47 جناحا.

وسيكون هذا المشروع جزءًا من قرية البحيرة Lake Village، على مساحة 2.8 كيلومتر.

فيما يضم فندق جي دبليو ماريوت في تروجينا 500 غرفة وجناحاً فاخراً.

ويعد التزلج على الجليد في الهواء الطلق أحد العلامات البارزة في مشروع "تروجينا" على مستوى المنطقة عموما ودول الخليج العربي تحديداً، في سبيل تقديم تجربة لا مثيل لها، لاسيما في المناخ الصحراوي الذي تتميز به دول الخليج.

ومن المخطط له أن يتم الانتهاء من تطوير المشروع في العام 2026.

وتستهدف "تروجينا" استقطاب أكثر من 700 ألف زائر وحوالي 7000 نسمة من السكان الدائمين في "قرية تروجينا" والقطاعات السكنية المجاورة بحلول عام 2030.

وتعد "تروجينا" محفزاً للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في السعودية، وفقاً لأهداف رؤية 2030، حيث سيوفر المشروع أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، ويضيف 3 مليارات ريال سعودي للناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.