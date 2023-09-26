مطار "لندن جاتويك" يقلص عملياته بسبب الإجازات المرضية

قال مطار لندن جاتويك إنه سيقلص طاقته الاستيعابية مؤقتا إلى 800 رحلة يوميا، بعدما تسبب تزايد عدد الإجازات المرضية في وحدة التحكم في الحركة الجوية في حدوث اضطرابات في العمليات يوم الأحد الماضي.

ووضع المطار حدا أقصى للعمليات، اعتبارا من أمس الاثنين ويستمر حتى أول أكتوبر المقبل، من أجل التعامل مع تراجع عدد العاملين بنسبة 30% في برج المراقبة التابع لوحدة مراقبة الحركة الجوية بشركة "ناتس" لأسباب طبية مختلفة، بما في ذلك فيروس كوفيد-19، وفقا للشركة.

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ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ستيوارت وينجيت، الرئيس التنفيذي لمطار لندن جاتويك قوله في بيان "لقد كان هذا قرارا صعبا، ولكن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يعني أن شركات الطيران العاملة لدينا يمكنها الطيران وفقا لبرامج طيران موثوقة، وهو ما يمنح الركاب مزيدا من اليقين بأنهم لن يواجهوا إلغاءات في اللحظة الأخيرة".