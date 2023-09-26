وزير الاقتصاد الإماراتي: إصدار تأشيرة سياحية خليجية قريباً

قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق، إن دول الخليج تستفيد من النهضة السياحية للسعودية، لا سيما "أننا على موعد قريب مع التأشيرة السياحية الخليجية (الفيزا السياحية) التي تتيح للسائح زيارة عدة دول في وقت واحد وبتأشيرة واحدة".

وذكر بن طوق خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل الضيافة، أن 70% من السياحة القادمة إلى دولة الإمارات تأتي من أسواق دولية، موضحاً أن لدى الدولة جميع المقومات اللازمة لدعم القطاع السياحي.

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وأوضح الوزير أن قطاع السياحة في الإمارات يواصل النمو القوي والمستمر، نقلاً عن صحيفة "الخليج".