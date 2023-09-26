58 % نموا بأعداد السائحين الوافدين إلى السعودية في 7 أشهر

سجل عدد السياح الوافدين إلى المملكة العربية السعودية ارتفاعا بنسبة 58 % في الأشهر السبعة الأولى من 2023، مقارنةً بذات الفترة من عام 2019،وفق المؤشرات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية.

وساهم نمو أعداد السياح القادمين الى المملكة، في أن تسجل منطقة الشرق الأوسط معدلات نمو للزيارات بنسبة 20% عن مستويات ما قبل الجائحة، فيما لم تستطع بعد بقية مناطق العالم، مثل أوروبا والأميركتين وإفريقيا، تسجيل أرقام زيارات أعلى من 2019.

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وجاءت القفزة الكبيرة التي سجلتها المملكة في أعداد السياح القادمين إليها، على خلفية الحراك الكبير الذي يشهده القطاع السياحي بالمملكة، من تطوير للتأشيرات وتسهيلات لإجراءاتها، والترويج للخيارات والوجهات السياحية بالمملكة، وتكامل دوري القطاع الخاص والعام لرفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي الى 10% بحلول العام 2030 وفق قناة "الإخبارية" السعودية.

وكانت المملكة قد تقدمت مؤخرا في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزا لتصل إلى المركز 11 في العام 2022 مقارنة بالمركز 27 في عام 2019م على مستوى العالم، كما أصبحت من أكبر 15 دولة في عدد السياح الدوليين في عام 2022، وتصبح المملكة بذلك وجهةً هامة على خارطة السياحة العالمية.