سياحة السعودية
الأنظار تتجه إلى فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض
يناقش الوضع الراهن للاستثمارات التقليدية وغير التقليدية ذات الصلة بالسياحة
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تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى يوم السياحة العالمي والمقرر أن تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، في وقت يُنظر فيه إلى النشاط السياحي على أنه محرك أساسي لعجلات الاقتصاد العالمي.
ومن المقرر أن يتم مناقشة العديد من المواضيع المتصلة بقطاع السياحة أبرزها الاتجاهات والتوقعات العالمية والإقليمية الأخيرة للاستثمارات السياحية بعد أزمة كورونا، وطرق تطوير القوى العاملة السياحية.
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بالإضافة إلى ذلك سيتم مناقشة الوضع الراهن للاستثمارات التقليدية وغير التقليدية ذات الصلة بالسياحة في سياق تنمية البنية التحتية المستدامة وقطاع الضيافة والتحول الأخضر وكيفية دعم بيئة الشركات الناشئة في مجال السفر والسياحة وتسريع الانتقال الأخضر لهذا القطاع.
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