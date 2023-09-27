السعودية تستثمر مليار دولار لإطلاق مدرسة الرياض للسياحة والضيافة في القدية

تعتزم السعودية إطلاق مدرسة الرياض للسياحة وإطلاق المركز في القدية عام 2027، وسيتم تخصيص مليار دولار لإطلاق مدرسة الرياض للسياحة والضيافة في مدينة القدية.

يذكر أن مشروع القدية أطلق من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، في 7 أبريل 2017.

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ويعتبر مشروع القدية أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في العالم.

وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إن المدرسة ستتمتع بحرم جامعي ضخم على مساحة 5 ملايين متر مربع في القدية ومن المخطط أن يتم افتتاح المشروع بحلول عام 2027.

وذكر في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض أن هذه المدرسة هي هدية من السعودية للعالم لأنها ستكون مفتوحة للجميع للاستمتاع بأفضل التدريب في مجال السياحة والضيافة.

وأضاف "بحلول عام 2027 سنطلق الحرم الجامعي المستقبلي في القدية على أرض تبلغ مساحتها 5 ملايين متر مربع وسيكلف بناء هذا المشروع أكثر من مليار دولار ولذلك فقد احتفلنا بالفعل أمس بالافتتاح وفي عام 2027 سوف ننتقل إلى حرمنا الجامعي الضخم الذي سيساعد بالتأكيد الشباب من جميع أنحاء العالم على الحصول على أفضل تدريب

وضمن مشاريع مدينة القدية، أعلنت الشركة العقارية السعودية قبل أيام عن توقيع عقود لحزمة أعمال مشاريع البنية التحتية مع شركة القدية للاستثمار لإحدى شركاتها التابعة "الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية "بنية" بالتحالف مع شركة إنفرارود للمقاولات.

وقالت "العقارية السعودية"، إن المشروع يتضمن إنشاء بعض شبكات البنية التحتية الرئيسية والجسور الأساسية لمشروع القدية، بما في ذلك بعض الطرق الرئيسية والثانوية وشبكات المرافق، وقنوات المرافق، وجسور المشاة، وقنوات تصريف مياه الأمطار.

كما تتضمن الحزمة تصميم وبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي وخزانات تخزين مياه الري ومحطة ضخ وخزان تخزين مياه الشرب ومركز نقل النفايات الصلبة.