منظمة السياحة العالمية: السياحة السعودية مثال مُلهِم للدول الأخرى

أكد أمين عام منظمة السياحة العالمية، زُراب بولوليكاشفيلي، خلال كلمة له في مؤتمر اليوم العالمي للسياحة 2023 الذي عقد في الرياض على أن السياحة السعودية مثال ملهم للدول الأخرى، وأن ما تقوم به من مشاريع هي المستقبل.

وأضاف "السياحة السعودية هي أكثر من مجرد الاحتفاء بالماضي، في بلد يتطلع دائمًا إلى الأمام وبطرق كبيرة، نحن نسميها بالطريقة السعودية، كل شيء كبير، وكبير جدًا، وماذا يمكن أن نقول عن "نيوم"، حيث سمعتم الكثير عن هذا المشروع، وأنا متأكد من أنه عندما رأيتم الصور لأول مرة ظننتم أن هذا مشروع خيالي، ولكن نعم هو كذلك، الصورة ستصبح حقيقة خلال ثلاث سنوات، وهكذا يبدو الطموح".

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وقال "كذلك الأمر بالنسبة لمشروع تطوير البحر الأحمر، هذا هو مستقبل السياحة.. يتم بناؤه هنا والآن، في أقل من خمس سنوات انتقلت المملكة إلى وجهة يجب رؤيتها، وأنا واثق من أن الدول في كل مكان ألهمها هذا المثال وستتبعه بنفسها".

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية هي أكثر من مجرد وجهة إذا جاز لي أن أعود بعملي للحظة، فإن منظمة السياحة العالمية بقيادة أعضائها، وقوتها ونفوذها يعتمد على المملكة، مضيفا: "أنا فخور بأن أقول بأننا نعتمد على دعم السعودية على أعلى مستوى".