اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إياتا
إياتا
طيران

"إياتا": سعر وقود الطيران المستدام سيظل مرتفعاً على الأرجح

التكلًفة لن تمنع شركات الطيران من تحقيق أهدافها الخاصة بانبعاثات الكربون

لشبونة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش، إن سعر وقود الطيران المستدام سيظل أغلى من الكيروسين على الأرجح حتى عند بدء الإنتاج على نطاق واسع، وإن التكلفة لن تمنع شركات الطيران من تحقيق أهدافها الخاصة بانبعاثات الكربون.

وقدر الاتحاد من قبل أن وقود الطيران المستدام يمكن أن يساهم في خفض قطاع الطيران الانبعاثات بنسبة 65% تقريبا للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

مادة اعلانية

وقال والش في مؤتمر في لشبونة: "أعتقد حقا أن سعر وقود الطيران المستدام سيكون دائما أغلى من سعر الكيروسين".

روسيا تجري تعديلات طفيفة على حظر تصدير الوقود طاقة اقتصاد روسيا روسيا تجري تعديلات طفيفة على حظر تصدير الوقود

وأضاف "أعتقد أن القطاع مستعد لتقبل ذلك. القطاع يدرك المشكلة، ويبذل كل ما في وسعه لحلها وسنحقق الأهداف لأنه... لا يوجد خيار لدينا".

وتوقع أن ينخفض ​​سعر هذا الوقود عندما تتم التسليمات على نطاق واسع مقارنة "بالكميات الضئيلة" التي تُسلم حاليا إلا أنه سيظل أغلى من الكيروسين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ناج من الحريق يروي للعربية ما حصل داخل قاعة الأفراح في الحمدانية ناج من الحريق يروي للعربية ما حصل داخل قاعة الأفراح في الحمدانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط