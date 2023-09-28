الخطوط المغربية ونظيرتها السنغالية توقعان "شراكة استراتيجية"

وقّعت الخطوط الجوية السنغالية والخطوط الملكية المغربية مذكرة تفاهم لبدء "شراكة استراتيجية" يوم الأربعاء بمقر الناقلة الوطنية المغربية بالدار البيضاء، حسب بيان مشترك.

بموجب الاتفاق، سيتم "الرفع من إمكانيات الربط الجوي وتنويع الاختيارات من حيث أيام ومواعيد الرحلات" بين البلدين.

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كما سيتاح للزبائن "اقتناء تذاكر السفر من شبكة التوزيع التجاري لكل من الشركتين، والسفر بعد ذلك على متن طائرات الشركتين"، وفق البيان الذي نشرت نسخة منه بالعربية.

وتشمل مجالات التعاون الأخرى صيانة الطائرات واستئجارها وكذلك رأس المال البشري بالإضافة إلى التدريب الفني والإداري.

تأسست الخطوط الجوية السنغالية عام 2016، وهي مملوكة لدولة السنغال من خلال صندوق الودائع والإيداع، وهو بنك سنغالي عام.

وتهدف الناقلة إلى أن تصبح الشركة الرائدة في مجال النقل الجوي في غرب إفريقيا. وهي مجهزة بتسع طائرات، وتخدم 21 وجهة في إفريقيا وأوروبا وأميركا.

من جهتها، أكدت الخطوط الملكية المغربية أنها تواصل جهودها "لتعزيز موقعها الريادي الإفريقي في إطار استراتيجية التعاون جنوب-جنوب للمملكة".