وزير السياحة السعودي: نعمل على بناء 500 ألف غرفة فندقية جديدة

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إن السعودية تعمل على بناء ما بين 400 و500 ألف غرفة فندقية جديدة وذلك في مشاريع نيوم والقدية والدرعية وغيرها، مشيراً إلى أن ذلك ما أعلن من الجانب الحكومي فقط، فيما سيضيف القطاع الخاص أكثر من ذلك.

وأضاف خلال افتتاح فعاليات اليوم العالمي للسياحة في الرياض، أمس الأربعاء، أن السعودية بحاجة إلى توفير مليون وظيفة في قطاع السياحة خلال العشر سنوات المقبلة، فيما ستوفر 200 ألف وظيفة خلال 3 أو 4 سنوات، ويتبقى 800 ألف وظيفة.

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وأشار إلى أن العنصر البشري محوري في القطاع السياحي رغم أهمية التقدم التكنولوجي وما يقدمه من تطورات مهمة، منوها بأهمية القطاع الاقتصادية باعتباره محركاً للوظائف في العالم.

ودعا الوزير إلى ضرورة تعاون الجميع عالميا وإقليميا من أجل تطوير وجهات جديدة، واكتشافها لتطوير الفرص المتاحة في قطاع السياحة.

وانطلقت في وقت سابق أمس، فعاليات يوم السياحة العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في الرياض، يومي 27 - 28 سبتمبر/أيلول الجاري، مشاركة أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين في قائمة المتحدثين في الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي، من 120 دولة حول العالم.

وكان الوزير أحمد الخطيب، أعلن أمس إطلاق مدرسة الرياض للسياحة والضيافة بتكلفة مليار دولار، والتي ستوفر أفضل تدريب في مجال السياحة والسفر، وستتمتع بحرم جامعي ضخم على مساحة 5 ملايين متر مربع في القدية.

ومن المخطط أن يتم افتتاح المشروع بحلول عام 2027.

وقال الخطيب "أود أن أعلن عن افتتاح مدرسة الرياض للسفر والضيافة للسياحة والضيافة بالرياض، وقد تأثرت بالأمس كثيرًا بزيارة الأمين العام للمدارس والالتقاء بالطلاب، هذه المدرسة هي هدية من السعودية للعالم لأنها ستكون مفتوحة للجميع للاستمتاع بأفضل تدريب في مجال السياحة والضيافة".