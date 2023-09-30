السعودية تختتم فعاليات يوم السياحة العالمي.. و"مدرسة الرياض للسفر" أبرز مخرجات القمة

اختتمت فعاليات يوم السياحة العالمي التي شهدتها مدينة الرياض في نسخة هذا العام 2023، حيث اعتبرت منظمة السياحة العالمية هذه الاحتفالية الأكبر والأكثر تأثيرًا في تاريخها الممتد إلى 43 عامًا.

وشارك في الفاعليات أكثر من 50 وزيرًا للسياحة وما يزيد على 500 قائد وخبير ومسؤول من 120 دولة حول العالم تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر" وبحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي.

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وفي ختام هذه المناسبة، قال وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، إن الدعم الكبير الذي يشهده القطاع السياحي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيهات والمتابعة المستمرة من ولي العهد هما الدافع الحقيقي للقفزات التاريخية التي حققها القطاع السياحي في المملكة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار وزير السياحة، إلى هذا الدعم هو السبب الأول في خلق المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع وتزايد فرص الاستثمار السياحي في المملكة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ولفت الخطيب إلى نجاحات المملكة ومساهمتها في المشهد السياحي العالمي من خلال تنظيم واستضافة العديد من الأحداث السياحية العالمية، وكذلك إلى دور المملكة ومبادراتها الجادة فيما يخص إعادة تعافي قطاع السياحة دولياً بعد جائحة كورونا.

وتركزت محاور جلسات وفعاليات يوم السياحة العالمي الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض حول تعزيز التعاون العالمي والتنمية المستدامة في قطاع السياحة الدولي، ومن خلال أكثر من 10 جلسات نقاش والعديد من اللقاءات الثنائية التي تم من خلالها استعراض أبرز التحديات التي يواجهها قطاع السياحة وفرص التطوير والارتقاء بالقطاع على مستوى العالم.

وتضمنت المواضيع دور السياحة في التواصل الثقافي والحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، والفرص المتزايدة للاستثمار في القطاع السياحي لمواكبة الزيادة المستمرة في أعداد السياح على مستوى العالم.

كما شهد يوم السياحة العالمي إعلان المملكة عن تفاصيل جديدة حول الأكاديمية العالمية للسياحة، والتي تأتي هدية من الرياض إلى العالم، حيث ستوفر برامج عالمية في التعليم العالي والتنفيذي والمهني في مجالي السياحة والضيافة، وتهدف للاستثمار في تنمية الكفاءات والمهارات الدولية في القطاع حيث إنها ستستوعب أكثر من 25 ألف طالب من مختلف دول العالم بحلول عام 2030.