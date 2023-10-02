الخارجية الإيرانية: ندرس مقترحات لإلغاء التأشيرات مع السعودية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده تدرس مقترحات بشأن إلغاء التأشيرات مع السعودية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

يذكر أن السعودية وإيران اتفقتا في العاشر من مارس/آذار الماضي، في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 2016 وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية.

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وفي يونيو الماضي، توجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكداً في حينه أن طهران قدمت تسهيلات لعودة عمل البعثات الدبلوماسية.

كما شدد حينها على أن "العلاقات بين الجانبين تقوم على ضرورة الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".