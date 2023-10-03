إعادة فتح مطار أوباري الدولي بجنوب ليبيا بعد توقف لأكثر من 4 سنوات

شهدت ليبيا، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح مطار أوباري الدولي بجنوب البلاد بعد توقف لأكثر من 4 سنوات، وفقاً لوسائل إعلام ليبية.

وقالت منصة فواصل إن أول طائرة استقبلها المطار جاءت من طرابلس وعلى متنها وفد من مصلحتي الطيران المدني والمطارات لإعلان افتتاح المطار بعد استكمال أعمال الصيانة.



وقالت صحيفة "الساعة 24" إن عميد البلدية وعددا من المواطنين حضروا مراسم الافتتاح، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.



ورُشت الطائرة بالمياه جريا على عادة تحية الطائرات القادمة للمطارات في المناسبات الخاصة.

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