اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الخطوط الليبية
طائرة تابعة للخطوط الليبية
اقتصاد ليبيا

إعادة فتح مطار أوباري الدولي بجنوب ليبيا بعد توقف لأكثر من 4 سنوات

أول طائرة استقبلها المطار جاءت من طرابلس

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

شهدت ليبيا، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح مطار أوباري الدولي بجنوب البلاد بعد توقف لأكثر من 4 سنوات، وفقاً لوسائل إعلام ليبية.

وقالت منصة فواصل إن أول طائرة استقبلها المطار جاءت من طرابلس وعلى متنها وفد من مصلحتي الطيران المدني والمطارات لإعلان افتتاح المطار بعد استكمال أعمال الصيانة.

وقالت صحيفة "الساعة 24" إن عميد البلدية وعددا من المواطنين حضروا مراسم الافتتاح، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

ورُشت الطائرة بالمياه جريا على عادة تحية الطائرات القادمة للمطارات في المناسبات الخاصة.

مادة اعلانية

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الوظيفة الحكومية حلم الملايين في العراق.. لماذا؟ الوظيفة الحكومية حلم الملايين في العراق.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط