مدينة أردنية على موعد مع رقم سياحي تاريخي

اقتربت مدينة البترا الأثرية في المملكة الأردنية الهاشمية، من تخطي حاجز المليون زائر العام الحالي للمرة الثانية في تاريخ سياحتها بعد عام 2019، حيث زار المدينة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 967.9 ألف زائر من مختلف الجنسيات.

وبلغت نسبة زيادة أعداد الزوار منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر 71 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد الزوار 564.6 ألف زائر.

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وبلغ مجموع زوار المدينة خلال شهر سبتمبر الماضي فقط نحو 116.9 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، وكان أغلبهم من الجنسيات الأجنبية، وبلغت أعدادهم نحو 96.75 ألف زائر بينما كان عدد الزوار العرب خلال ذات الشهر 4862 زائرا ، فيما بلغ عدد الزوار الأردنيين 14711 زائرا منهم 3449 زائرا من خلال برنامج أردننا جنة، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وبحسب الإحصائية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ارتفع عدد زوار المدينة خلال شهر سبتمر ، بنسبة 25% عن ذات الفترة من العام 2019، والذي شهد مليونية السياحة الأولى، و 42% عن سبتمبر من العام الماضي.

وقالت السلطة، في بيان ، إن البترا شهدت خلال العام الحالي طلباً متزايداً على المدينة الوردية كوجهة سياحية من مختلف جنسيات العالم لاسيما الجنسيات الأوروبية،موضحة أنها تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على الموقع الأثري كموقع تراث عالمي وفي ذات الوقت استدامة حركة السياحة بما يخدم مختلف القطاعات في المنطقة الرسمية والمحلية.

وأشارت السلطة إلى أن عدد الفنادق والمخيمات التي تعمل في المنطقة حالياً بلغت 63 منشأة منها 6 فنادق خمس نجوم و6 فنادق 4 نجوم، فيما تبلغ عدد الغرف الفندقية نحو 3245 غرفة بواقع 5477 سريرا.

وأكدت السلطة أن المنطقة تشهد إقبالاً على الاستثمار بالمجال الفندقي، وقدمت تسهيلات لأكثر من 13 فندقا جديدا من مختلف التصنيفات، ما سيسهم بزيادة تنافسية البترا عالمياً.