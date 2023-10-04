السعودية الثانية عالمياً في نمو عدد السياح الوافدين هذا العام

أعلنت وزارة السياحة السعودية، عن حصول المملكة على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023.

وسجلت السعودية نسبة نمو قدرها 58% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير السياحة العالمي "باروميتر" الصادر عن منظمة السياحة العالمية في شهر سبتمبر المنصرم.

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وتأتي هذه النتائج كمتابعة للإنجازات المتميزة التي حققتها السعودية في قطاع السياحة وقيادتها للمشهد العالمي في هذا القطاع الحيوي، كان آخرها استضافة المملكة لفعاليات يوم السياحة العالمي الذي عقد في العاصمة الرياض خلال الفترة ما بين 27 و 28 سبتمبر الماضي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويعزز ذلك مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية متميزة، حيث يعكس التزايد الكبير في عدد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة ومدى تنوعها.