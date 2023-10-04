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شركة الطيران الاقتصادي السعودي فلاي ناس تتطلع للتوسع دوليا
طيران "ناس"
طيران

"طيران ناس" يتسلّم 5 طائرات إيرباص جديدة

رفع حجم أسطوله إلى 56 طائرة

دبي - العربية.نت
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أعلن "طيران ناس" استلام خمسة طائرات إيرباص جديدة من طراز A320neo، ليرفع حجم أسطوله إلى 56 طائرة، مسجلاً نمواً بأكثر من 100% خلال العامين الماضيين، وذلك ضمن خطة التوسع التي أطلقها مؤخراً.

وباستلام الطائرات الخمس الجديدة بلغ عدد الطائرات التي تسلمها طيران ناس خلال 2023 الجاري 11 طائرة من إجمالي 19 طائرة A320neo من المقرر تسليمها في عام 2023، وفق "وكالة الأنباء السعودية".

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ورفع طيران ناس عدد طائراته من طراز A320neo إلى 39 طائرة تمثل نحو 70% من أسطوله بما يعزز التزام من طيران ناس في مجال الاستدامة وحماية البيئة.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية.

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