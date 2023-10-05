السعودية تختتم مشاركتها في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي

اختتم الوفد السعودي المكون من جهات حكومية وخاصة والشركات الناقلة الوطنية، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، مشاركته في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي، الذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري بمدينة (ريو دي جانيرو) البرازيلية، تحت شعار "المضي قدمًا معًا".

وشهد المؤتمر مناقشات عدة لبناء شراكات استراتيجية متبادلة لتوسيع وتعزيز آفاق التعاون مع جمهورية البرازيل الاتحادية ممثلةً بالوكالة الوطنية البرازيلية للطيران المدني (ANAC) مستضيفة المؤتمر.

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وأبرز الوفد السعودي المشارك خلال المؤتمر، دور المملكة الريادي في مجال الطيران، ودعم وتمكين الربط الجوي مع أميركا اللاتينية، متناولين الفرص المتاحة بقطاع الطيران، خاصة في مجالات تعزيز الاستدامة والابتكار، وتحسين تجربة المسافر وبحث شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تمكين التعاون بين الدول من أجل تعزيز خدمات واتفاقيات السفر الجوي، مستعرضين قوة العلاقات الاقتصادية بين السعودية ودول أميركا اللاتينية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعلى هامش أعمال المؤتمر، شارك رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في جلسة حوارية بعنوان "تطوير الطيران" مؤكدًا سعي المملكة لزيادة الربط الجوي لأكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030، كجزء من إستراتيجيتها الوطنية للطيران عبر 29 مطارًا ومركزين عالميين في جدة والرياض.

ونوه بما تمتلكه أميركا اللاتينية، في القطاع اللوجستي التي تضم 21 دولة، وأسهم في دمج المنطقة وربطها بسلاسل الإمداد العالمية مما يفتح الباب أمام التعاون والتجارة بين المملكة وأميركا اللاتينية، لتحقيق المزيد من الترابط والتعاون، منوها بأهمية الشراكة من خلال القطاعين العام والخاص.

ووقعت الجهات السعودية المشاركة عدة اتفاقيات تعاون مع نظيراتها البرازيلية.