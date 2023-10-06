مسؤول سعودي: نستهدف الربط الجوي لأكثر من 250 وجهة في 2030

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، عبدالله الدعيلج، سعي المملكة لزيادة الربط الجوي لأكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030، كجزء من استراتيجيتها الوطنية للطيران عبر 29 مطارًا ومركزين عالميين في جدة والرياض.

جاءت تصريحات الدعيلج خلال مشاركته في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي.

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ونوه بما تمتلكه أميركا اللاتينية، في القطاع اللوجستي التي تضم 21 دولة، وأسهم في دمج المنطقة وربطها بسلاسل الإمداد العالمية مما يفتح الباب أمام التعاون والتجارة بين المملكة وأميركا اللاتينية، لتحقيق المزيد من الترابط والتعاون، منوها بأهمية الشراكة من خلال القطاعين العام والخاص، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

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وعقد الدعيلج عدة لقاءات ثنائية مع كل من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية بالبرازيل روي كوستا وعدد من الوزراء والمسؤولين البرازيليين، ورئيس سلطة الطيران المدني في الأوروغواي، رئيس التكتل اللاتيني ليوناردو بلينغيني، ورئيس سلطة الطيران المدني في جمهورية الدومينيكان خوسيه بيانتيني، ورئيس سلطة الطيران المدني في جمهورية كوستاريكا فرناندو نارانجو، استعرضوا خلاله فرص تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها في مجال النقل الجوي.