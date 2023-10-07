اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مطار شنغهاي في الصين (رويترز)
مطار شنغهاي في الصين
اقتصاد الصين

الرحلات الجوية في الصين تتجاوز مستوى ما قبل الجائحة خلال الأسبوع الذهبي

لكنها جاءت أقل من توقعات حكومية

شنغهاي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات رسمية، اليوم السبت، أن الرحلات من وإلى الصين خلال عطلة الأسبوع الذهبي التي تستمر ثمانية أيام هذا العام سجلت طفرة لتتجاوز مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، لكنها جاءت أقل من توقعات حكومية.

وقالت الإدارة الوطنية للهجرة إن متوسط ​​عدد المسافرين إلى البلاد ومنها يوميا بلغ 1.477 مليون خلال فترة العطلة التي طالت عن المعتاد، إذ تزامن مهرجان منتصف الخريف مع عطلة العيد الوطني هذا العام، والتي انتهت أمس الجمعة.

مادة اعلانية

وقالت الإدارة إن ذلك يمثل زيادة 85.1 بالمئة في العدد مقارنة مع فترة العطلة نفسها في عام 2019، وما يقرب من أربعة أمثال المتوسط ​في​ عام 2022.

"سيتي غروب" ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني للعام الحالي اقتصاد اقتصاد الصين "سيتي غروب" ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني للعام الحالي

وكانت قد قالت في وقت سابق إنها تتوقع تسجيل ما متوسطه 1.58 مليون مسافر يوميا من وإلى البلاد خلال العطلة.

وقبل "كوفيد-19" أنفق السائحون من البر الرئيسي الصيني أكثر من السائحين من أي دولة أخرى عندما يكونون في الخارج، إذ سجلوا إنفاقا إجماليا بلغ 255 مليار دولار في عام 2019، وأفادت التقديرات بأن الرحلات الجماعية شكلت نحو 60% من ذلك.

وتجاوز الإنفاق على الرحلات الداخلية خلال العطلة أيضا مستوى ما قبل الوباء، بمتوسط ​​إنفاق 911.6 يوان (124.86 دولار) لكل رحلة، وفقا لحسابات لـ"رويترز" مستندة إلى بيانات حكومية نشرت أمس الجمعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما تداعيات رفض بولندا والمجر لمقترح بإصلاح نظام الهجرة الأوروبي؟ ما تداعيات رفض بولندا والمجر لمقترح بإصلاح نظام الهجرة الأوروبي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط