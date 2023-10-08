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إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل - رويترز
إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل - رويترز
طيران

توجيه لشركات الطيران الأميركية بالحذر عند التحليق في المجال الجوي الإسرائيلي

تماشيا مع تحذير أصدرته الحكومة الإسرائيلية وينطبق على جميع الارتفاعات

واشنطن – رويترز
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حثت إدارة الطيران الاتحادية في وقت مبكر اليوم الأحد شركات الطيران الأميركية والطيارين على توخي الحذر عند التحليق في المجال الجوي الإسرائيلي بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

يأتي ذلك تماشيا مع تحذير أصدرته الحكومة الإسرائيلية وينطبق على جميع الارتفاعات بسبب الأحداث التي شهدتها الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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كانت حركة الملاحة الجوية بمطار بن غوريون في تل أبيب قد تعطلت بعد إطلاق صواريخ من غزة.

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وأفاد موقع "واي نت" الإسرائيلي يوم السبت، بإغلاق المطارات بوسط وجنوب إسرائيل أمام الرحلات التجارية بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن شركات طيران أجنبية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل.

ومنذ صباح يوم السبت تفاجأ العالم بمشهد إطلاق صواريخ من غزة، وتسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.

وبالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة.

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