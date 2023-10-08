ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية بالإمارات 24% في 7 أشهر

قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم الأحد إن إيرادات المنشآت الفندقية في البلاد بلغت 26 مليار درهم في أول سبعة أشهر من 2023 بنمو 24 % على أساس سنوي.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بلغ 16 مليون نزيل خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران بنمو 15% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022 وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية.

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وذكر البيان أن معدل الإشغال الفندقي وصل إلى 75 % خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

وقال البيان إن إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الإمارات زاد إلى 1224 منشأة بنهاية يوليو/تموز الماضي.

ونقل البيان عن وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري "تسهم هذه المؤشرات في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، كما تدعم تحقيق المستهدف الوطني برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية الدولة نحن الإمارات 2031".