إعلام يؤكد صعود دخان قرب صالة في مطار بن غوريون.. وإسرائيل تنفي

أفاد (تلفزيون آي 24 نيوز) الإسرائيلي اليوم الاثنين بتصاعد عمود من الدخان قرب مبنى ركاب في مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل، وتحدثت كتائب عز الدين القسام عن إطلاق دفعة من الصواريخ.

ونشرت القناة الإسرائيلية لقطات مصورة تظهر تصاعد الدخان بالقرب من مبنى الركاب رقم 3 الذي يستقبل الرحلات الدولية في المطار، في حين أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية عن قصف تل أبيب والقدس برشقة صاروخية "ردا على قصف البيوت المدنية".

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كما أشارت كتائب القسام إلى إطلاق 120 صاروخا على أسدود وعسقلان، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في القدس وفي جميع أنحاء إسرائيل.

من جانبه، قال متحدث باسم هيئة المطارات الإسرائيلية إن إطلاق وابل من الصواريخ على منطقة تل أبيب اليوم الاثنين لم يؤثر على مطار بن غوريون، البوابة الدولية الرئيسية لإسرائيل، نقلاً عن وكالة "رويترز".

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت دخانا يتصاعد من المطار. وقال المتحدث إنه تم اعتراض صاروخ في الجو وربما سقط حطامه في قرية مجاورة.