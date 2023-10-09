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إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل - رويترز
إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل - رويترز
طيران

شركات طيران غربية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الأوضاع العسكرية

دلتا أيرلاينز الأميركية علقت رحلاتها حتى نهاية الأسبوع

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركات طيران غربية تعليق رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الأوضاع العسكرية.

وقالت شركة طيران يونايتد إيرلاينز، الأحد، إنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب في ضوء هجوم حركة حماس المسلح على إسرائيل، وإنها تنتظر تحسن الأوضاع قبل استئناف الخدمة.

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وأضافت في بيان "سلامة عملائنا وموظفينا أولويتنا القصوى".

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وأردفت "سيّرنا رحلتين مجدولتين من تل أبيب في وقت متأخر من أمس السبت وفي وقت مبكر من الأحد، واستوعبت الرحلتان عملاءنا وأطقمنا وموظفينا المسافرين الذين كانوا في المطار. ستظل رحلاتنا إلى تل أبيب معلقة حتى تسمح الظروف باستئنافها".

كانت إدارة الطيران الاتحادية قد حثت في وقت مبكر من يوم الأحد شركات الطيران الأميركية والطيارين على توخي الحذر عند التحليق في المجال الجوي الإسرائيلي بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

يأتي ذلك تماشيا مع تحذير أصدرته الحكومة الإسرائيلية وينطبق على جميع الارتفاعات بسبب الأحداث التي شهدتها الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كانت حركة الملاحة الجوية بمطار بن غوريون في تل أبيب قد تعطلت بعد إطلاق صواريخ من غزة.

وأفاد موقع "واي نت" الإسرائيلي يوم السبت، بإغلاق المطارات بوسط وجنوب إسرائيل أمام الرحلات التجارية بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن شركات طيران أجنبية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل.

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