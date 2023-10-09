مصر تعلق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

علقت شركة "مصر للطيران" الرسمية رحلاتها إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، وسط القتال الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال مسؤولان في مطار القاهرة الدولي، إن الرحلات الجوية بين القاهرة وتل أبيب "باتت معلقة حتى إشعار آخر"، وفق "أسوشيتدبرس".

مادة اعلانية

وتنظم مصر للطيران رحلة يومية بين مطاري القاهرة الدولي وبن غوريون الدولي، الواقع خارج تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العديد من شركات الطيران أوقفت رحلاتها من وإلى إسرائيل في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس السبت الماضي.

وقال متحدث باسم هيئة المطارات الإسرائيلية اليوم الاثنين، إن إطلاق وابل من الصواريخ على منطقة تل أبيب اليوم الاثنين لم يؤثر على مطار بن غوريون، البوابة الدولية الرئيسية لإسرائيل.

فيما قال المتحدث إنه تم اعتراض صاروخ في الجو وربما سقط حطامه في قرية مجاورة.

وأفاد (تلفزيون آي 24 نيوز) الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بتصاعد عمود من الدخان قرب مبنى ركاب في مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل، وتحدثت كتائب عز الدين القسام عن إطلاق رشقة صاروخية.

ونشرت القناة الإسرائيلية لقطات مصورة تظهر تصاعد الدخان بالقرب من مبنى الركاب رقم 3 الذي يستقبل الرحلات الدولية في المطار.