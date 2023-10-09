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People stand in front of an information board during a Lufthansa strike called by trade union verdi at the airport in Hamburg, northern Germany, on March 21, 2013
مطار هامبورغ في ألمانيا (أرشيفية- رويترز)
ألمانيا

مطار هامبورغ الألماني يعلق الرحلات بسبب تهديد

على طائرة قادمة من طهران

برلين – رويترز
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قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية لرويترز، إن مطار هامبورغ علق الرحلات الجوية اليوم الاثنين بعد أن قامت الشرطة، بناء على تهديد أرسل عبر البريد الإلكتروني بشن هجوم، بتفتيش طائرة قادمة من طهران هبطت في المدينة الواقعة في شمال ألمانيا.

ووصف المتحدث الإجراءات، التي شملت التحدث إلى الركاب، بأنها إجراء عادي يُتخذ عندما يتم تصنيف تهديد ما على أنه خطير.

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وأضاف المتحدث أنه من غير الممكن إقلاع أو هبوط أي طائرة لأن فرقة الإطفاء بالمطار تشارك في عملية البحث.

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وحذر مطار هامبورغ من احتمال تأخير الرحلات بسبب الإجراءات ولم يقدم تقديرا للموعد الذي يمكن أن تستأنف فيه الرحلات.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية أول من تحدث عن تحرك الشرطةللتعامل مع التهديد.

جاء ذلك في اليوم الأول من اجتماع خاص للحكومتين الألمانية والفرنسية في هامبورغ بحضور المستشار أولاف شولتس والرئيس إيمانويل ماكرون.

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