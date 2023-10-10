شركات الطيران العالمية تواصل إيقاف رحلاتها إلى تل أبيب

ارتفع عدد شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب مع استمرار القصف بين إسرائيل وغزة.

وعلقت كل من شركات دلتا للطيران ويونايتد والخطوط الجوية الأميركية رحلاتها لمطار تل أبيب الرئيسي.

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كما أوقفت شركات طيران أوروبية رحلاتها إلى تل أبيب بما فيها لوفتهانزا والخطوط الجوية الفرنسية وويز اير والخطوط البريطانية.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية إشعارا طلبت فيه من شركات الطيران الأميركية مراجعة الوضع الأمني باستمرار في إسرائيل.

كانت حركة الملاحة الجوية بمطار بن غوريون في تل أبيب قد تعطلت بعد إطلاق صواريخ من غزة.

وأفاد موقع "واي نت" الإسرائيلي يوم السبت، بإغلاق المطارات بوسط وجنوب إسرائيل أمام الرحلات التجارية بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن شركات طيران أجنبية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل.

وشنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم السبت أكبر هجوم عسكري على إسرائيل منذ عقود ما أسفر عن مقتل مئات الإسرائيليين. وردا على ذلك نفذت إسرائيل موجة من الضربات الجوية الانتقامية على غزة أسقطت مئات القتلى.